В Ростове разгорелся скандал вокруг ковидного госпиталя при горбольнице № 20. В один день там погибли сразу 13 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября – «ПИК». 12 октября 13 пациентов ковидного госпиталя горбольницы № 20 скончались из-за перерыва в снабжении медицинским кислородом, – об этом 21 октября сообщил новостной портал 161.ru со ссылкой на высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова. В день трагедии, по данным 161.ru, в больнице не успели пополнить запасы кислорода.

После публикации сразу же последовала реакция областных властей. Так, в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону редакции 161.ru подтвердили смерть 13 пациентов. Но тут же уточнили, что информация о проблемах с кислородом в госпитале «не соответствует действительности».

Замглавы ростовской администрации Е. Кожухова также назвала информацию ложной. Произошедшим заинтересовались в федеральном Минздраве – там поручили Росздравнадзору разобраться в ситуации. Об инциденте узнали и в Кремле: пресс-секретарь президента Д. Песков назвал информацию «очень тревожной», сообщает 161.ru.