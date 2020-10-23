В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом.

МОСКВА, 23 октября – «ПИК». Помимо продления дополнительных ковидных выплат медикам, теперь их начисление будет осуществляться одним из внебюджетных фондов под контролем Минздрава и Минтруда. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Правительстве РФ. Подобная рокировка произведена во избежание проблем по поводу выплат между властями и медиками. Уточняется, что при этом размер ковидных выплат останется неизменным.