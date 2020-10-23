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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Калитвенский храм увенчали новые накупольные кресты

религия

Калитвенский храм увенчали новые накупольные кресты

Калитвенский храм увенчали новые накупольные кресты

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Опубликовано

Еще 30 сентября порывом ураганного ветра был сломан один из старых деревянных накупольных крестов храма Успения Пресвятой Богородицы. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября – «ПИК». Работы начались в среду, 21 октября, бригада справилась за два дня. Уже в пятницу, 23 октября, к 10.00 кресты были установлены на колокольне и главном куполе храма, а леса разобраны. Об этом «ПИКу» сообщил настоятель калитвенского храма иерей Игорь Лосев

Напомним, замена старых накупольных крестов храма планировалась еще несколько месяцев назад – они были изготовлены из дерева и со временем пришли в негодность. Новые кресты – копии старых, сделаны из металла, а значит, более долговечные и надежные. Их изготовили в Волгодонске и освятили в калитвенском храме. 

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Автор: 23.10.2020
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