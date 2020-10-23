анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 43-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Это спасает от «короны». «Нормальные маски защищают от вируса. Но только при правильном ношении. А то у некоторых сограждан одна маска на всю пандемию и носится на подбородке», — известный в России врач-терапевт Алексей Водовозов дал интервью «ПИКу» о пандемии, мерах безопасности и прививке от коронавируса. Для Каменска актуально — ковидный госпиталь переполнен »22-23
- Глава города любит набережную и не уважает «двухвосток». Новый председатель думы-глава города Михаил Ухин ответил на вопросы «ПИКа». /4-5
- Каменску таки светит фонтан. Народным голосованием объектом перестройки в 2022 году выбран фонтан. Осталось решить, каким он будет, предлагайте!/ 2-3
- Кто ушел на удаленку. Полиция, МРЭО, службы ЖКХ — какие службы сократили прием, какие изменили график, а кто работает пор-прежнему? /46
- Будут судить за взятку в сто тысяч. Работника военного комиссариата в Каменске-Шахтинском обвиняют в получении взятки в 100 тысяч. /6-7
- В госпиталь берут только тяжелых. Ситуация с коронавирусом накаляется. /2
- Как помогают погорельцам. Восемь жителей хутора Муравлева, чьи дома сгорели при пожаре 1 октября, получили материальную помощь из бюджета Каменского района. Впереди их ждет еще одна выплата — областная. /9
- Не срывайте зло на медиках. Почему пациентам приходится долго ждать участкового врача, кому в Каменске в первую очередь положены тесты на коронавирус, как можно и нельзя лечиться самому — самые актуальные вопросы, касающиеся ситуации с коронавирусной инфекцией, осветила в своем обращении к жителям города главный врач ГБ № 1 Лариса Слюсарева. /10