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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 октября

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 43-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Это спасает от «короны». «Нормальные маски защищают от вируса. Но только при правильном ношении. А то у некоторых сограждан одна маска на всю пандемию и носится на подбородке», — известный в России врач-терапевт Алексей Водовозов дал интервью «ПИКу» о пандемии, мерах безопасности и прививке от коронавируса. Для Каменска актуально — ковидный госпиталь переполнен »22-23
  • Глава города любит набережную и не уважает «двухвосток». Новый председатель думы-глава города Михаил Ухин ответил на вопросы «ПИКа». /4-5
  • Каменску таки светит фонтан. Народным голосованием объектом перестройки в 2022 году выбран фонтан. Осталось решить, каким он будет, предлагайте!/ 2-3
  • Кто ушел на удаленку. Полиция, МРЭО, службы ЖКХ — какие службы сократили прием, какие изменили график, а кто работает пор-прежнему? /46
  • Будут судить за взятку в сто тысяч. Работника военного комиссариата в Каменске-Шахтинском обвиняют в получении взятки в 100 тысяч. /6-7
  • В госпиталь берут только тяжелых. Ситуация с коронавирусом накаляется. /2
  • Как помогают погорельцам. Восемь жителей хутора Муравлева, чьи дома сгорели при пожаре 1 октября, получили материальную помощь из бюджета Каменского района. Впереди их ждет еще одна выплата — областная. /9
  • Не срывайте зло на медиках. Почему пациентам приходится долго ждать участкового врача, кому в Каменске в первую очередь положены тесты на коронавирус, как можно и нельзя лечиться самому — самые актуальные вопросы, касающиеся ситуации с коронавирусной инфекцией, осветила в своем обращении к жителям города главный врач ГБ № 1 Лариса Слюсарева. /10

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 октября
Автор: 23.10.2020
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