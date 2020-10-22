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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростов прибыла глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова

здоровье

В Ростов прибыла глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова

В Ростов прибыла глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова

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В повестке рабочего визита главного санитарного врача страны Анны Поповой значится встреча с губернатором РО Василием Голубевым. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 октября – «ПИК». Главной темой обсуждения руководителей по версии «Дон24» станет размещение санконтроля на границе донского региона с Украиной, необходимого для предотвращения заноса коронавирусной инфекции. Не исключено, что в рамках визита А. Попова займется проверкой информации о смерти ковидных пациентов от недостатка кислорода в ростовской больнице №20.

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Автор: 23.10.2020
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