В повестке рабочего визита главного санитарного врача страны Анны Поповой значится встреча с губернатором РО Василием Голубевым.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 октября – «ПИК». Главной темой обсуждения руководителей по версии «Дон24» станет размещение санконтроля на границе донского региона с Украиной, необходимого для предотвращения заноса коронавирусной инфекции. Не исключено, что в рамках визита А. Попова займется проверкой информации о смерти ковидных пациентов от недостатка кислорода в ростовской больнице №20.