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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали разгребать свалки на площадках

ЖКХ

В Каменске начали разгребать свалки на площадках

В Каменске начали разгребать свалки на площадках

Виктория Костовская
Опубликовано

19 октября власти города заключили договор с Комбинатом коммунальных предприятий на вывоз мусорных навалов с контейнерных площадок.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 октября — “ПИК”. По информации директора департамента ЖКХ Николая Кудимова, на эти цели из городской казны будет потрачено 590 тыс. руб.
А работы Комбинату коммунальных предприятий предстоит много: огромные навалы высотой до 3 м и с десяток метров в ширину скопились по городу практически возле каждой контейнерной площадки. В частности, 20 октября с площадки на углу ул. Горького и пер. Астаховского было вывезено пять КамАЗов веток, листвы и бытового хлама, который копился здесь два месяца — пока городские власти пытались изыскать деньги на очередной договор с возчиком мусора.
К слову, огромные навалы мусора у контейнеров — не единственная проблема жителей этого района. Оказывается, прямо под мусорной площадкой проходит давно прохудившаяся водяная труба, и люди подозревают, что помойные стоки попадают через нее в систему водоснабжения.
Что думают по этому поводу представители власти, читайте в следующем номере газеты “ПИК” от 28 октября.

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Автор: 13.10.2020
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