В каменской ЦГБ по состоянию на 21 октября имеется 600 тестов на определение коронавирусной инфекции. Об этом на заседании городской думы заявил и.о. главного врача ЦГБ А. Некрасов.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Если вы думаете, что чихнув заслужили право на бесплатный коронавирусный тест, то совершенно не правы. В Каменске анализ проводят строго по показаниям. Для того чтобы определить, кому положен тест, медики руководствуются в том числе СанПиНами (СП 3.1.3597-20 от 22 мая 2020 г.). Об этом в своем обращении к жителям Каменска сообщила главный врач ГБ № 1 Лариса Слюсарева («ПИК» № 44).

Согласно документу, лабораторное обследование и противоэпидемические мероприятия проводятся исходя из нескольких приоритетов.

К приоритету 1-го уровня относятся:

– лица, прибывшие в РФ с симптомами инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода меднаблюдения);

– контактировавшие с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, в ходе меднаблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день со дня контакта с больным COVID-19;

— лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;

— работники медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

— лица с респираторными симптомами, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других организациях соцобслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы.

К приоритету 2-го уровня относятся:

– лица старше 65 лет, обратившиеся за медпомощью с респираторными симптомами;

– работники медорганизаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности;

– работники организаций соцобслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

К приоритету 3-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении детей из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19 (обследуются как при вспышечной заболеваемости).

Выступая с докладом на заседании городской думы 21 октября, и.о. главного врача ЦГБ А. Некрасов подчеркнул, что решение о назначении теста принимает лечащий врач, который сначала осматривает пациента, если требуется, назначает рентген и при подозрении на коронавирус – тест.