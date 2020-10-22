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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дачную амнистию продлевают на пять лет — до 2026 года

ЖКХ

Дачную амнистию продлевают на пять лет — до 2026 года

Дачную амнистию продлевают на пять лет — до 2026 года

Виктория Костовская
Опубликовано

22 октября Госдума одобрила продление действия упрощенного порядка оформления жилых и садовых домов в собственность, прозванного в народе Дачной амнистией, до 1 марта 2026 г.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 октября — «ПИК»Дачная амнистия действует с России с 1 сентября 2006 г. и продлевалась уже неоднократно, последний раз до 1 марта 2021 г.
В течение ближайших пяти лет россияне будут по-прежнему вправе узаконить дом, баню или гараж, построенные на даче или частном подворье обратившись лично в органы Росреестра или через МФЦ.
Важно: оформление прав в упрощенном порядке возможно только при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.

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Автор: 23.10.2020
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