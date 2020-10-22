22 октября Госдума одобрила продление действия упрощенного порядка оформления жилых и садовых домов в собственность, прозванного в народе Дачной амнистией, до 1 марта 2026 г.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 октября — «ПИК». Дачная амнистия действует с России с 1 сентября 2006 г. и продлевалась уже неоднократно, последний раз до 1 марта 2021 г.

В течение ближайших пяти лет россияне будут по-прежнему вправе узаконить дом, баню или гараж, построенные на даче или частном подворье обратившись лично в органы Росреестра или через МФЦ.

Важно: оформление прав в упрощенном порядке возможно только при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.