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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменскую ЦГБ приняли новых врачей

здоровье

В каменскую ЦГБ приняли новых врачей

В каменскую ЦГБ приняли новых врачей

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Пять медицинских специалистов трудоустроены в сентябре, прибытие еще двух ожидается в ноябре.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 октября – «ПИК». В социальных сетях одной из наиболее обсуждаемых тем по-прежнему остается медицинская тема. Люди жалуются на долгое ожидание участковых, нехватку антибиотиков в аптеках, очереди в поликлиниках и т.д. 
16 октября тему очередей в ЦГБ прокомментировала каменчанка Светлана В. «Я тут на неделе была в ЦГБ. Это квест на выживание. Я только на рентген простояла на улице 1,5 часа утром на свежем воздухе. Потом под кабинетом полдня, чтобы получить схему лечения. Потом весь город объехала в поисках лекарства…» 
19 октября в том же социальном ресурсе на комментарий Светланы пришел ответ из областного правительства: «По информации ЦГБ г. Каменска-Шахтинского, в условиях роста обращений за медицинской помощью в поликлиники города действительно недостаточно врачей. Администрация ЦГБ г. Каменска-Шахтинского принимает все доступные меры для привлечения медицинских работников. Только в сентябре текущего года приняты на работу 5 врачей».       
И.о. главного врача ЦГБ Александр Некрасов подтвердил, что в сентябре трудоустроены два реаниматолога, хирург отделения РХМДЛ*, общий хирург, акушер-гинеколог. В ноябре ожидают еще двух специалистов – терапевта и врача УЗИ.

*Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

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Автор: 13.10.2020
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