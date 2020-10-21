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В Каменске родителей, издевавшихся над собственными детьми, будут судить по трем статьям
В Каменске родителей, издевавшихся над собственными детьми, будут судить по трем статьям
Малыши 2017 и 2019 г.р. голодали и не получали лечения.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Каменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери и отца, обвиняемых в совершении преступлений:
ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание в отношении двух несовершеннолетних,
п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Дело будет рассматривать Каменский районный суд.
По информации старшего помощника городского прокурора Натальи Громченко, малыши 2017 и 2019 г.р. голодали, не получали лечения, родители злоупотребляли алкоголем, с детьми обращались жестоко.
— Прокуратурой занята принципиальная позиция по этому делу, — комментирует Н. Громченко. — Девочек у родителей забрали, сейчас решается вопрос о лишении родительских прав в отношении детей. 25-летняя подозреваемая и ее 32-летний супруг в течение десяти месяцев издевались над детьми — медицинская экспертиза показала крайнюю степень истощения одного из них.