Малыши 2017 и 2019 г.р. голодали и не получали лечения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Каменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери и отца, обвиняемых в совершении преступлений:

ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,

п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание в отношении двух несовершеннолетних,

п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Дело будет рассматривать Каменский районный суд.

По информации старшего помощника городского прокурора Натальи Громченко, малыши 2017 и 2019 г.р. голодали, не получали лечения, родители злоупотребляли алкоголем, с детьми обращались жестоко.

— Прокуратурой занята принципиальная позиция по этому делу, — комментирует Н. Громченко. — Девочек у родителей забрали, сейчас решается вопрос о лишении родительских прав в отношении детей. 25-летняя подозреваемая и ее 32-летний супруг в течение десяти месяцев издевались над детьми — медицинская экспертиза показала крайнюю степень истощения одного из них.