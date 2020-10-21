Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске родителей, издевавшихся над собственными детьми, будут судить по трем статьям

происшествия

В Каменске родителей, издевавшихся над собственными детьми, будут судить по трем статьям

В Каменске родителей, издевавшихся над собственными детьми, будут судить по трем статьям

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Малыши 2017 и 2019 г.р. голодали и не получали лечения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Каменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери и отца, обвиняемых в совершении преступлений:

ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание в отношении двух несовершеннолетних,
п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Дело будет рассматривать Каменский районный суд.
По информации старшего помощника городского прокурора Натальи Громченко, малыши 2017 и 2019 г.р. голодали, не получали лечения, родители злоупотребляли алкоголем, с детьми обращались жестоко.

— Прокуратурой занята принципиальная позиция по этому делу, — комментирует Н. Громченко. — Девочек у родителей забрали, сейчас решается вопрос о лишении родительских прав в отношении детей. 25-летняя подозреваемая и ее 32-летний супруг в течение десяти месяцев издевались над детьми — медицинская экспертиза показала крайнюю степень истощения одного из них.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 октября
Автор: 13.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

ЖКХ

В Каменске перекрыли въезд к площади Труда

здоровье

В каменскую ЦГБ приняли новых врачей
Мошенники

Донецк

Супругов из Донецка грубо надул мошенник

Донецк

В Донецке вместо собаки подстрелили человека

политика

Каменский госпиталь расходует в сутки 250 баллонов с кислородом
Реклама
Вверх