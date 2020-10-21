По данным официальной статистики Роспотребназдора по муниципалитетам, которую 20 октября снова открыли для прессы, в Донецке за последние двое суток инфицирован всего один человек. А в большинстве районов области зараженных за



ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 октября – «ПИК. По информации городского оперштаба, на сегодня в Донецке официально подтверждены 263 случая коронавируса, 10 человек госпитализированы. Жертвами COVID-19 стали 6 человек.

То есть с 7 по 20 октября диагноз “ковид” поставили 5 дончанам.

Цифры говорят, что никакого стремительного роста инфицированных нет. Зачем же горожанам упорно твердят об ухудшении ситуации с заболеваемостью, а многие учреждения социальной сферы, коммунальщики, силовики перешли на удаленный режим работы, ограничили личный прием населения?

Между тем поредевшие из-за болезней ряды донецких медиков противоречат этой статистике. Причем скоропостижно умирают не только медработники, но и члены их семей. На минувшей неделе простились с 51-летней медсестрой поликлиники № 1, которая скончалась в ковидном госпитале, а накануне умер ее муж. Также на днях скончалась супруга одного из водителей скорой помощи. Супруга другого водителя — в тяжелом состоянии в реанимации ЦГБ.

Все ли результаты вскрытия показывают смерть от ковид, нам неизвестно. Но коллеги погибших рассказали «ПИКу», что симптомы и характерное течение заболевания, связанного с коронавирусом, имелись. Они добавили, что патологоанатом не может указать ковид причиной смерти, если у больного результат теста на коронавирус был отрицательным. А в последнее время, подчеркивают медики, участились случаи, когда при наличии характерных симптомов у пациента может быть отрицательный тест. Исходя из этого, статистика весьма условна.

Во время второй волны – с конца сентября – в больницу Донецка стали поступать люди после 50 лет с симптомами ОРВИ. Некоторые пациенты лечатся на дому, часть помещают на койки провизорного госпиталя на базе поликлиники № 2. Людей с положительным тестом на ковид и при ухудшении состояния госпитализируют в медучреждения области.

Как сообщают медики, многие пожилые люди умирают дома – инфекция обостряет имеющиеся у них хронические заболевания. При отсутствии диагноза «ковид» им могут ставить диагноз «двухсторонняя пневмония». И пневмоний, по словам медработников, ежедневно ставят до полутора десятков у пациентов на дому.

Немало встречается симптомов кишечной формы – рвота, диарея – ковид может поражать все органы. Кроме того, врачи наблюдают тяжелые формы пневмонии без повышения температуры.

— Если с гриппом понятно – плохо оделся, замерз, подвержен инфекции, то с ковид – это лотерея. Не знаешь, заболеешь или нет, потеряешь только обоняние или лишишься жизни, — добавляют доктора.

При этом сами они ежеминутно рискуют. Многие из медперсонала ЦГБ уже переболели ковидом в той или иной форме. Морально и физически тяжелые дежурства изматывают, 90% вызовов скорой помощи – к пациентам с температурой и затрудненным дыханием. Тяжелее других переносят ковид люди с ожирением и сахарным диабетом.