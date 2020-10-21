21 октября на заседании городской думы народные избранники заслушали доклад и.о. главного врача ЦГБ о состоянии ковидного госпиталя.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября — «ПИК». Более часа продолжалось обсуждение самого острого для города вопроса — как здравоохранение города справляется с эпидемией коронавируса.

И.о. главного врача ЦГБ А. Некрасов рассказал депутатам о нехватке медперсонала, запасах медикаментов, количестве тестов на ковид, а также о резко возросшем расходе кислорода.

Так, сегодня в сутки расходуется 250 баллонов с кислородом для лечения людей, находящихся на ИВЛ. В этом году на данные цели уже потрачено порядка 10 млн руб. (в 2019-м — 1 млн руб.). По расчетам медиков, до конца года денег потребуется еще столько же и даже больше.

Укомплектованность врачами ковидного госпиталя составляет 22,5%, по среднему медперсоналу — 72,2%, по младшему — 58,6%.

О том, какую помощь предложили депутаты медикам, и других вопросах повестки дня читайте в «ПИКе» от 28 октября.