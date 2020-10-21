Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский госпиталь расходует в сутки 250 баллонов с кислородом

политика

Каменский госпиталь расходует в сутки 250 баллонов с кислородом

Каменский госпиталь расходует в сутки 250 баллонов с кислородом

Валентина Лагутина
Опубликовано

21 октября на заседании городской думы народные избранники заслушали доклад и.о. главного врача ЦГБ о состоянии ковидного госпиталя.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября — «ПИК». Более часа продолжалось обсуждение самого острого для города вопроса — как здравоохранение города справляется с эпидемией коронавируса. 
И.о. главного врача ЦГБ А. Некрасов рассказал депутатам о нехватке медперсонала, запасах медикаментов, количестве тестов на ковид, а также о резко возросшем расходе кислорода.
Так, сегодня в сутки расходуется 250 баллонов с кислородом для лечения людей, находящихся на ИВЛ. В этом году на данные цели уже потрачено порядка 10 млн руб. (в 2019-м — 1 млн руб.). По расчетам медиков, до конца года денег потребуется еще столько же и даже больше.
Укомплектованность врачами ковидного госпиталя составляет 22,5%, по среднему медперсоналу — 72,2%, по младшему — 58,6%.
О том, какую помощь предложили депутаты медикам, и других вопросах повестки дня читайте в «ПИКе» от 28 октября.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике политика

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 октября
Автор: 13.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

ЖКХ

В Каменске перекрыли въезд к площади Труда

власть

На Дону вводят новые ограничения из-за коронавируса

происшествия

В Донецке изъяли партию контрабандных сигарет на миллионы

Донецк

В Донецке вместо собаки подстрелили человека

ЖКХ

В Каменске отопление первыми получат больницы
Реклама
Вверх