В ответ на жалобы горожан по поводу очередей в поликлинике для сдачи тестов на ковид администрация Донецка разместила в соцсетях комментарий главного врача ЦГБ Донецка Натальи Сосны.



ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Согласно доводам медика, тест-анализ берут не у всех, потому что «лабораторией Ростова в соответствии с маршрутизацией ПЦР-анализов на СOVID-19 определено количество ежедневных проб — 12 штук (пять дней в неделю)”.

– Разумеется, указанным количеством пробирок для тестирования невозможно охватить всех горожан для диагностики коронавируса. Хочу подчеркнуть, что этот вопрос вне компетенции медицинской службы Донецка, — отметила Наталья Юрьевна.На сегодня в инфекционном отделении больницы находятся 38 человек с диагнозом «пневмония», на амбулаторном лечении с COVID-19 — 107 человек. Ежедневное число вызовов врача на дом – 45-50”.