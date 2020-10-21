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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Каменске не превышен

здоровье

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Каменске не превышен

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Каменске не превышен

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Опубликовано

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, в донском регионе зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Абсолютное число госпитализированных с диагнозом ОРВИ на Дону увеличилось на 21% по сравнению с предыдущей неделей (с 5 по 11 октября). Эпидемиологический уровень превышен на 12,8%.
В Каменске ситуация более стабильная. За неделю, с 12 по 18 октября, в лечебные учреждения города обратился 681 человек с ОРВИ. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в городе нет. Ситуация с заболеваемостью сезонными инфекциями, как «ПИКу» подтвердили в каменской ЦГБ, находится пока на неэпидемическом уровне. 

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Автор: 13.10.2020
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