По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, в донском регионе зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 октября – «ПИК». Абсолютное число госпитализированных с диагнозом ОРВИ на Дону увеличилось на 21% по сравнению с предыдущей неделей (с 5 по 11 октября). Эпидемиологический уровень превышен на 12,8%.

В Каменске ситуация более стабильная. За неделю, с 12 по 18 октября, в лечебные учреждения города обратился 681 человек с ОРВИ. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в городе нет. Ситуация с заболеваемостью сезонными инфекциями, как «ПИКу» подтвердили в каменской ЦГБ, находится пока на неэпидемическом уровне.