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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончанина, ударившего собутыльника ножом, задержали

Донецк

Дончанина, ударившего собутыльника ножом, задержали

Дончанина, ударившего собутыльника ножом, задержали

Елена Жукова
Опубликовано

Напомним, после конфликта в доме в пер. Донецком пос. Гундоровского ночью 19 октября одного из участников ссоры госпитализировали с ножевым ранением. Теперь по факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщают в Следственном комитете.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 октября  – «ПИК». По данным ведомства, следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Согласно версии следствия, подозреваемый у себя дома в ходе распития спиртного с 43-летним знакомым и последующей ссоры нанес ему кухонным ножом множественные удары в область шеи, а затем скрылся, но почти сразу был задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

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Автор: 13.10.2020
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