До конца 2020 года городские власти не будут заключать контракты по отлову животных.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 октября — “ПИК”. О том, что все бюджетные средства, запланированные на эти цели, потрачены, сообщил корреспонденту “ПИКа” директор департамента ЖКХ Николай Кудимов.

В 2020 году на отлов и стерилизацию 61 беспризорного животного было выделено 450 тыс. руб.

Большую часть стерилизованных животных выпустили обратно на улицу, так как приютов для их длительного содержания ни в Каменске, ни в Каменском районе нет.

Стерилизованных собак можно узнать по клипсе на ухе.