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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ловить бездомных собак не будут

oбщество

В Каменске ловить бездомных собак не будут

В Каменске ловить бездомных собак не будут

Виктория Костовская
Опубликовано

До конца 2020 года городские власти не будут заключать контракты по отлову животных.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 октября — “ПИК”. О том, что все бюджетные средства, запланированные на эти цели, потрачены, сообщил корреспонденту “ПИКа” директор департамента ЖКХ Николай Кудимов.
В 2020 году на отлов и стерилизацию 61 беспризорного животного было выделено 450 тыс. руб.
Большую часть стерилизованных животных выпустили обратно на улицу, так как приютов для их длительного содержания ни в Каменске, ни в Каменском районе нет.
Стерилизованных собак можно узнать по клипсе на ухе.

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Автор: 13.10.2020
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