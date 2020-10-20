16 октября работники городской администрации и департамента ЖКХ посадили 58 туй и рябин в парке Гагарина и сквере Щаденко.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 октября — “ПИК”. Новые деревца посадили взамен засохших без полива. В связи с ужесточением ограничений по коронавирусу День древонасаждений в рамках Всероссийской акции “Сохраним лес” прошел в Каменске без традиционной помпы и многолюдности.

Согласно ныне действующим контрактам, ухаживать за молодняком обязан городской подрядчик по озеленению ООО “Грин К”.

Дни древонасаждений прошли также и в других городах и районах Ростовской области. Всего высажено почти 33 тысячи деревьев и кустарников, благоустроено около 29 тысяч кв. м газонов и цветников.