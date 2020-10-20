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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Супругов из Донецка грубо надул мошенник

Мошенники

Донецк

Супругов из Донецка грубо надул мошенник

Супругов из Донецка грубо надул мошенник

Елена Жукова
Опубликовано

По собственной доверчивости пара потеряла почти 70 тысяч рублей.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 октября – «ПИК». По данным ОМВД России по г. Донецку, злоумышленник позвонил дончанке, представившись сотрудником банка, и предупредил, что якобы с банковской карты ее мужа незаконно списали 10 тыс. руб. Чтобы сохранить оставшиеся на счете средства, испуганные супруги по указанию “сотрудника” отправились к банкомату Сбербанка и обналичили с карты 69 268 руб, а затем сами перевели деньги на указанные мошенником номера телефонов. В результате с полученной суммой советчик испарился. По факту возбуждено уголовное дело.

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Автор: 13.10.2020
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