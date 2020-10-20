По собственной доверчивости пара потеряла почти 70 тысяч рублей.



ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 октября – «ПИК». По данным ОМВД России по г. Донецку, злоумышленник позвонил дончанке, представившись сотрудником банка, и предупредил, что якобы с банковской карты ее мужа незаконно списали 10 тыс. руб. Чтобы сохранить оставшиеся на счете средства, испуганные супруги по указанию “сотрудника” отправились к банкомату Сбербанка и обналичили с карты 69 268 руб, а затем сами перевели деньги на указанные мошенником номера телефонов. В результате с полученной суммой советчик испарился. По факту возбуждено уголовное дело.