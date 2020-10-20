Работника военного комиссариата в Каменске-Шахтинском обвиняют в получении взятки в 100 тысяч рублей. Вознаграждение он принял от матери призывника из Донецка за незаконное освобождение парня от призыва на военную службу.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 октября – «ПИК». Как сообщает портал органов военной прокуратуры, прокуратурой Южного военного округа утверждено обвинительное заключение и направлено в Донецкий городской суд уголовное дело по обвинению начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городов Каменск-Шахтинский, Донецк, Каменского района Ростовской области.

Сотруднику инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

Было установлено, что весной 2017 года в Донецке указанный работник комиссариата получил от матери призывника 100 тыс. рублей за то, что утвердил фиктивную выписку из протокола заседания призывной комиссии, согласно которой призывник был признан ограниченно годным к службе и освобожден от призыва.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, а на имущество обвиняемого — автомобиль Nissan X-Trail — наложен арест.

В Донецком городском суде подтвердили поступление материалов дела, первое слушание назначено на 22 октября.

По информации Главной военной прокуратуры (https://gvp.gov.ru)