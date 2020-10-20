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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончанин в драке всадил нож в шею знакомого

Донецк

Дончанин в драке всадил нож в шею знакомого

Дончанин в драке всадил нож в шею знакомого

Елена Жукова
Опубликовано

ЧП в пер. Донецком пос. Гундоровского случилось в ночь на 19 октября. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 октября  – «ПИК».  Друзья распивали спиртное в момент конфликта, рассказали в полиции города. Кроме того, ранее они были замечены в приеме наркотических средств. Внезапная ссора привела к страшному итогу: один всадил другому нож в шею. Пострадавшего так и привезли в ЦГБ — с торчащим в шее ножом. Его госпитализировали, он находится на лечении.

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Автор: 13.10.2020
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