ЧП в пер. Донецком пос. Гундоровского случилось в ночь на 19 октября.



ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 октября – «ПИК». Друзья распивали спиртное в момент конфликта, рассказали в полиции города. Кроме того, ранее они были замечены в приеме наркотических средств. Внезапная ссора привела к страшному итогу: один всадил другому нож в шею. Пострадавшего так и привезли в ЦГБ — с торчащим в шее ножом. Его госпитализировали, он находится на лечении.