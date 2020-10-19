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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начался отопительный сезон

ЖКХ

В Каменске начался отопительный сезон

В Каменске начался отопительный сезон

Виктория Костовская
Опубликовано

19 октября в городские учреждения, офисы и многоквартирные дома начали подавать тепло.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 октября — “ПИК”. Постановление о старте отопительного сезона подписал и.о. главы администрации Александр Срыбный 14 октября.
Напомним, начать сезон отопления, не дожидаясь существенного похолодания на улице, населенным пунктам Донского региона разрешило Правительство Ростовской области в связи с пандемией коронавируса — люди, вынужденные постоянно находиться дома на самоизоляции, не должны замерзать.
Согласно данным сайта прогноза погоды Gismeteo в ближайшие дни в Каменске ночью будет до +4 градуса минимум, и до +17 днем, к выходным до +23. А значит кому-то при включенных батареях будет слишком жарко. О том, как решить проблему перетопа и огромных цифр в платежках, читайте в следующем номере “ПИКа” от 21 октября.

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Автор: 13.10.2020
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