19 октября в городские учреждения, офисы и многоквартирные дома начали подавать тепло.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 октября — “ПИК”. Постановление о старте отопительного сезона подписал и.о. главы администрации Александр Срыбный 14 октября.

Напомним, начать сезон отопления, не дожидаясь существенного похолодания на улице, населенным пунктам Донского региона разрешило Правительство Ростовской области в связи с пандемией коронавируса — люди, вынужденные постоянно находиться дома на самоизоляции, не должны замерзать.

Согласно данным сайта прогноза погоды Gismeteo в ближайшие дни в Каменске ночью будет до +4 градуса минимум, и до +17 днем, к выходным до +23. А значит кому-то при включенных батареях будет слишком жарко. О том, как решить проблему перетопа и огромных цифр в платежках, читайте в следующем номере “ПИКа” от 21 октября.