Дончанин, который вечером 17 октября выехал пострелять по мишеням из мелкокалиберной винтовки в поле в районе кирпичного завода пос. Гундоровского, по неосторожности подстрелил мужчину.



ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 октября – «ПИК». Как сообщили в полиции Донецка, в это же время около ближайшей лесополосы по направлению из 3-го микрорайона в пос. Гундоровский шла семья с двумя маленькими детьми. В сумерках они зачем-то свернули в кусты. Стрелок, услышав шорох, подумал, что в лесополосе собака, и пальнул не глядя. Отойдя от этого места, он вскоре решил вернуться и убедиться, куда попал. На земле увидел согнувшегося от боли мужчину, рядом замерли от испуга его домочадцы. Оказалось, пуля попала в живот главе семьи.

Стрелок на своей машине доставил пострадавшего в ЦГБ, ему оказали помощь и поместили в реанимационное отделение. Угрозы жизни нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.