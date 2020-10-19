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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке вместо собаки подстрелили человека

Донецк

В Донецке вместо собаки подстрелили человека

В Донецке вместо собаки подстрелили человека

Елена Жукова
Опубликовано

Дончанин, который вечером 17 октября выехал пострелять по мишеням из мелкокалиберной винтовки в поле в районе кирпичного завода пос. Гундоровского, по неосторожности подстрелил мужчину.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 октября  – «ПИК». Как сообщили в полиции Донецка, в это же время около ближайшей лесополосы по направлению из 3-го микрорайона в пос. Гундоровский шла семья с двумя маленькими детьми. В сумерках они зачем-то свернули в кусты. Стрелок, услышав шорох, подумал, что в лесополосе собака, и пальнул не глядя. Отойдя от этого места, он вскоре решил вернуться и убедиться, куда попал. На земле увидел согнувшегося от боли мужчину, рядом замерли от испуга его домочадцы. Оказалось, пуля попала в живот главе семьи.
Стрелок на своей машине доставил пострадавшего в ЦГБ, ему оказали помощь и поместили в реанимационное отделение. Угрозы жизни нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: 13.10.2020
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