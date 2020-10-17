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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке минивэн насмерть сбил мужчину

происшествия

В Донецке минивэн насмерть сбил мужчину

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 19.40 на неосвещенном пешеходном переходе в районе ТЦ «Старый город» на ул. Королева.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 октября – «ПИК». Согласно предварительной информации, мужчина около 50 лет пересекал проезжую часть, когда на него на скорости налетел «Фольксваген минивэн». Предположительно, водитель не заметил пешехода.

Сообщается, что шоферу иномарки 56 лет, он гражданин Украины и вез пассажиров со стороны ЛНР на российскую территорию.

В результате наезда пешеход погиб на месте. О пострадавших в иномарке не сообщается. Сотрудники полиции работают на месте ДТП.

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Автор: 13.10.2020
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