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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В МРЭО принимают только дистанционно

транспорт

В МРЭО принимают только дистанционно

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Госавтоинспекция Ростовской области переходит на режим оказания Госуслуг исключительно по предварительной онлайн-записи.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 октября — «ПИК». В целях недопущения распространения короновирусной инфекции при регистрации транспортных средств, сдаче экзаменов и получении водительских удостоверений, а также для получения других услуг, предоставляемых регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Ростовской области, гражданам необходимо записываться на прием через портал www.gosuslugi.ru

Прибывать в МРЭО необходимо в назначенное время, а не заблаговременно, не создавая тем самым массового скопления людей. Использование индивидуальных средств защиты (маски и перчатки) и соблюдение социальной дистанции гражданами при получении услуг в МРЭО является обязательным. На входе во все административные здания организован контроль температуры тела и обработка рук дезинфицирующим средством. Не допускаются в МРЭО граждане с повышенной температурой.

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Автор: 13.10.2020
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