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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

К новогодним каникулам добавили еще один день

власть

К новогодним каникулам добавили еще один день

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Опубликовано

В Правительстве РФ подписали постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 

МОСКВА, 16 октября – «ПИК». Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и являются нерабочими праздничными днями, их решено перенести на пятницу — 5 ноября и 31 декабря соответственно. Об этом сообщается на сайте правительства. Таким образом, новогодние праздники следующего года стартуют с 31 декабря 2020-го

Всего в 2021 году нас ждут семь праздничных периодов: 

  • с 1 по 10 января (10 дней) 
  • с 21 по 23 февраля (3 дня) 
  • с 6 по 8 марта (3 дня) 
  • с 1 по 3 мая (3 дня) 
  • с 8 по 10 мая (3 дня) 
  • с 12 по 14 июня (3 дня) 
  • с 4 по 7 ноября (4 дня). 

По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем. 

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Автор: 13.10.2020
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