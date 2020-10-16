власть
К новогодним каникулам добавили еще один день
В Правительстве РФ подписали постановление о переносе выходных дней в 2021 году.
МОСКВА, 16 октября – «ПИК». Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и являются нерабочими праздничными днями, их решено перенести на пятницу — 5 ноября и 31 декабря соответственно. Об этом сообщается на сайте правительства. Таким образом, новогодние праздники следующего года стартуют с 31 декабря 2020-го.
Всего в 2021 году нас ждут семь праздничных периодов:
- с 1 по 10 января (10 дней)
- с 21 по 23 февраля (3 дня)
- с 6 по 8 марта (3 дня)
- с 1 по 3 мая (3 дня)
- с 8 по 10 мая (3 дня)
- с 12 по 14 июня (3 дня)
- с 4 по 7 ноября (4 дня).
По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.