В Правительстве РФ подписали постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

МОСКВА, 16 октября – «ПИК». Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и являются нерабочими праздничными днями, их решено перенести на пятницу — 5 ноября и 31 декабря соответственно. Об этом сообщается на сайте правительства. Таким образом, новогодние праздники следующего года стартуют с 31 декабря 2020-го.

Всего в 2021 году нас ждут семь праздничных периодов:

с 1 по 10 января (10 дней)

с 21 по 23 февраля (3 дня)

с 6 по 8 марта (3 дня)

с 1 по 3 мая (3 дня)

с 8 по 10 мая (3 дня)

с 12 по 14 июня (3 дня)

с 4 по 7 ноября (4 дня).

По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.