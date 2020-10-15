С 15 октября у путешествующих по России граждан появилась возможность частичного возврата средств за приобретенные туры.

МОСКВА, 15 октября – «ПИК». Новый этап программы, в рамках которой россиянам вернут часть денег, потраченных на отпуск, продлится до полуночи 5 декабря. Если жители России до этого времени приобретут туры, в которые можно отбыть вплоть до 10 января 2021 года, то они смогут оформить туристический кэшбэк.

На выбор путешественникам предложено более 1,5 млн направлений, включая новогодние праздники. Причем условия нового этапа программы стали удобнее. Теперь частичный возврат можно получить за поездки от двух ночей (ранее от 4-х) и короткие путешествия в выходные дни. Минимальная стоимость путевки не ограничивается. Возврат составит 20%, а максимальный размер кэшбэка подняли с 15 до 20 тыс. рублей. Более того, во время действия программы можно совершить неограниченное число поездок.