Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России стартовал второй этап программы туристического кэшбэка

oбщество

В России стартовал второй этап программы туристического кэшбэка

В России стартовал второй этап программы туристического кэшбэка

Аватар
Опубликовано

С 15 октября у путешествующих по России граждан появилась возможность частичного возврата средств за приобретенные туры.

МОСКВА, 15 октября – «ПИК». Новый этап программы, в рамках которой россиянам вернут часть денег, потраченных на отпуск, продлится до полуночи 5 декабря. Если жители России до этого времени приобретут туры, в которые можно отбыть вплоть до 10 января 2021 года, то они смогут оформить туристический кэшбэк. 

На выбор путешественникам предложено более 1,5 млн направлений, включая новогодние праздники. Причем условия нового этапа программы стали удобнее. Теперь частичный возврат можно получить за поездки от двух ночей (ранее от 4-х) и короткие путешествия в выходные дни. Минимальная стоимость путевки не ограничивается. Возврат составит 20%, а максимальный размер кэшбэка подняли с 15 до 20 тыс. рублей. Более того, во время действия программы можно совершить неограниченное число поездок. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике oбщество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 октября
Автор: 13.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

В Донецке открывают провизорный госпиталь на 10 коек

власть

Председателем Каменской городской думы — главой города стал Михаил Ухин

происшествия

В центре Каменска сбили косулю

происшествия

Водитель снес забор и отбойник каменской больницы и скрылся

ЖКХ

Каменчанка победила городскую администрацию в суде
Реклама
Вверх