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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске отопление первыми получат больницы

ЖКХ

В Каменске отопление первыми получат больницы

В Каменске отопление первыми получат больницы

Виктория Костовская
Опубликовано

16 октября тепло начнут подавать во все отделения центральной городской больницы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 октября — «ПИК». В остальных учреждениях города и многоквартирных домах сезон отопления начнется в понедельник, 19 октября. Об этом корреспонденту «ПИКа» сообщил замглавы администрации города по ЖКХ Евгений Яковенко.
Начать сезон отопления, не дожидаясь существенного похолодания на улице, населенным пунктам Донского региона разрешило Правительство Ростовской области в связи с пандемией коронавируса — люди, вынужденные постоянно находиться дома на самоизоляции, не должны замерзать: по ночам уже достаточно холодно.

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Автор: 13.10.2020
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