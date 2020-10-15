16 октября тепло начнут подавать во все отделения центральной городской больницы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 октября — «ПИК». В остальных учреждениях города и многоквартирных домах сезон отопления начнется в понедельник, 19 октября. Об этом корреспонденту «ПИКа» сообщил замглавы администрации города по ЖКХ Евгений Яковенко.

Начать сезон отопления, не дожидаясь существенного похолодания на улице, населенным пунктам Донского региона разрешило Правительство Ростовской области в связи с пандемией коронавируса — люди, вынужденные постоянно находиться дома на самоизоляции, не должны замерзать: по ночам уже достаточно холодно.