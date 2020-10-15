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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке – новый прокурор

власть

В Донецке – новый прокурор

Борис Владимирович Меерович. Фото прокуратуры РО.

В Донецке – новый прокурор

Елена Жукова
Опубликовано

Новый глава надзорного ведомства в город прибыл из Севастополя и приступил к обязанностям 12 октября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 октября  – «ПИК». Согласно информации прокуратуры Ростовской области, старший советник юстиции Борис Владимирович Меерович назначен на должность прокурора Донецка приказом генерального прокурора Российской Федерации. Стаж работы в органах прокуратуры – с июля 2001 года.

С мая 2014 года он занимал должность прокурора Ленинского района г. Севастополя, неоднократно поощрялся за успешную работу.

Добавим, что экс-прокурор Донецка Антон Кугатов занял пост Б. Мееровича в Севастополе.

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Автор: 13.10.2020
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