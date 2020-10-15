Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке изъяли партию контрабандных сигарет на миллионы

происшествия

В Донецке изъяли партию контрабандных сигарет на миллионы

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Ростовской области.

В Донецке изъяли партию контрабандных сигарет на миллионы

Елена Жукова
Опубликовано

Нелегальный груз гражданин Украины на северной окраине Донецка принимал от подельников с территории ЛНР. Скрыться от пограничного наряда нарушителю не удалось.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 октября  – «ПИК».  Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, злоумышленнику передали более 26 000 пачек табачных изделий. Заметив стражей кордона, украинец попытался скрыться на автомобиле, но его догнали. Предварительная оценочная стоимость незаконного товара — порядка 3 млн рублей. Табачная продукция изъята.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Госграницы РФ). Также документируются признаки преступления по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 октября
Автор: 13.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

В Донецке открывают провизорный госпиталь на 10 коек

власть

Председателем Каменской городской думы — главой города стал Михаил Ухин

происшествия

В центре Каменска сбили косулю

происшествия

Водитель снес забор и отбойник каменской больницы и скрылся

ЖКХ

Каменчанка победила городскую администрацию в суде
Реклама
Вверх