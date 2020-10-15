Нелегальный груз гражданин Украины на северной окраине Донецка принимал от подельников с территории ЛНР. Скрыться от пограничного наряда нарушителю не удалось.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 октября – «ПИК». Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, злоумышленнику передали более 26 000 пачек табачных изделий. Заметив стражей кордона, украинец попытался скрыться на автомобиле, но его догнали. Предварительная оценочная стоимость незаконного товара — порядка 3 млн рублей. Табачная продукция изъята.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Госграницы РФ). Также документируются признаки преступления по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).