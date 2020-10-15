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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Первые прививки против коронавируса сделают ростовчанам

здоровье

Первые прививки против коронавируса сделают ростовчанам

Первые прививки против коронавируса сделают ростовчанам

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Опубликовано

В Ростовскую область поступили 42 дозы вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге 15 октября сообщила министр здравоохранения РО Т. Быковская.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября – «ПИК». Первыми провакцинируют сотрудников областного консультативно-диагностического центра г. Ростова. По словам Т. Быковской, до конца года область должна получить 3630 доз для вакцинации против коронавирусной инфекции. Сначала будут привиты медработники, учителя, специалисты сферы бытового обслуживания. Насильно никого вакцинировать не будут, только по желанию. Если учесть, что население Ростовской области составляет 4 197 821 человек, то легко можно предположить, что всеобщая вакцинация в долгосрочной перспективе. Хотя Т. Быковская и уточнила, что массовый выпуск противоковидной вакцины начали три крупных российских предприятия.  

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Автор: 13.10.2020
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