На одном из самых протяженных городских маршрутов, № 2, который обслуживает транспорт ИП Карпунин О.Н., появились два дизельных микроавтобуса «Форд Транзит». Комфорт перевозок повысился на рейсах из пос. Западного в пос. Марьино.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 октября – «ПИК». Несмотря на кризисный период, пассажироперевозчик находит возможность обновлять автопарк, покупая по две новых машины ежегодно. На этот раз микроавтобусы, на 19 мест каждый, получили наиболее опытные и успешно работающие водители.

Кроме того, попав в категорию наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей, транспортники получили льготный кредит в 3 млн на ГСМ и в течение двух месяцев им компенсировали расходы на заработную плату коллектива. Если до июня 2021 года численность коллектива удастся сохранить, банковский заем на ГСМ возвращать не придется. Это условие предприятию ИП Карпунин О.Н., без сомнения, удастся выполнить – коллектив многие годы оставался стабильным, поскольку между руководством и работниками давно сложилось взаимопонимание и добрые отношения. Некоторые шоферы трудятся здесь десятилетиями — с самого основания фирмы.