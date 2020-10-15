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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону вводят новые ограничения из-за коронавируса

власть

На Дону вводят новые ограничения из-за коронавируса

На Дону вводят новые ограничения из-за коронавируса

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Соответствующее постановление Правительства Ростовской области вступит в силу с 16 октября.

Ростовская область, 15 октября – «ПИК». Самым жестким условием нового постановления является соблюдение в общественных местах полутораметровой дистанции и масочного режима. В масках надлежит быть в аптеках, торговых точках, организациях, предприятиях, в общественном транспорте, такси, на остановках и станциях и т. д. Более того, пока 100% пассажиров, к примеру, в автобусе не наденут маски, водитель не имеет права совершать рейс. 

Покидать дома разрешается исключительно по уходу за недееспособными родственниками, пожилыми людьми в возрасте 65 лет и старше, для посещения лечебных учреждений, магазинов, работы, поездки на дачу, по случаю похорон, занятий спортом, выгула домашних животных (не более чем в 100 м от места проживания), выноса мусора. 

Внимание!
Документ: Постановление об ограничениях в Ростовской области с 16 октября 2020 года.

Особое внимание в постановлении уделяется людям от 65 лет и старше. Для этой возрастной категории вводится запрет на профосмотры и диспансеризацию. Покидать свои дома они могут для получения неотложной медицинской помощи, посещения ближайших магазинов и аптек, прогулок, дачных участков (при наличии документов на право пользования).

Работающих жителей области этой возрастной категории, а также людей, имеющих ряд хронических заболеваний, руководители обязаны перевести на дистанционный формат работы.    

В регионе приостанавливается личный прием чиновников, а максимально возможное количество госслужащих должны быть отправлены на удаленную работу. Негосударственные работодатели обязаны отправить на удаленную работу не менее 30% всех сотрудников. 

Что касается культурно-спортивной жизни региона, то разрешается проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях только при условии заполнения не более 30% всех зрительских мест, концертов, театральных постановок – с заполнением не более 40% зрительских мест. Вводится полный запрет на продажу билетов в кассах. Теперь приобрести их можно только дистанционно. Также под запретом работа ночных клубов.

С 16 октября организации общественного питания могут принимать посетителей только до 22.00. Проведение корпоративных мероприятий (свадеб, юбилеев и т.д.) возможно исключительно при рассадке гостей в помещении из расчета 1 человек на 4 кв. метра. 

Особое внимание в документе уделяется организации работы в сфере медицины. Так, в лечебных учреждениях приостанавливается плановое оказание медицинских услуг, но только в тех случаях, когда отсрочка не несет угрозы здоровью и жизни пациента. Медорганизации должны организовать свою работу с приоритетом оказания медпомощи на дому, в первую очередь — лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам в возрасте старше 60 лет. 

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Автор: 13.10.2020
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