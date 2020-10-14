Сегодня, 14 октября, водитель, не справившись с управлением, влетел в забор Каменской ЦГБ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 октября — «ПИК». Поврежден пролет ограждения и полностью сломан отбойник. С места ДТП виновник аварии скрылся. Сотрудникам полиции удалось установить марку автомобиля – это «Опель вектра». По факту произошедшего возбуждено административное расследование.

Напомним, по статье 12.27 КоАП РФ водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит наказание в виде лишения прав на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

За последний месяц это уже третье ДТП , когда автомобиль не вписывается в поворот в пер. Садовом и врезается в ограждение больницы.