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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Водитель снес забор и отбойник каменской больницы и скрылся

происшествия

Водитель снес забор и отбойник каменской больницы и скрылся

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Сегодня, 14 октября, водитель, не справившись с управлением, влетел в забор Каменской ЦГБ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 октября — «ПИК». Поврежден пролет ограждения и полностью сломан отбойник. С места ДТП виновник аварии скрылся. Сотрудникам полиции удалось установить марку автомобиля – это «Опель вектра». По факту произошедшего возбуждено административное расследование.
Напомним, по статье 12.27 КоАП РФ водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит наказание в виде лишения прав на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
За последний месяц это уже третье ДТП , когда автомобиль не вписывается в поворот в пер. Садовом и врезается в ограждение больницы.

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Автор: 13.10.2020
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