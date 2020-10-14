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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске мусорные кучи скоро перекроют дороги

Фото автора.

ЖКХ

В Каменске мусорные кучи скоро перекроют дороги

Виктория Костовская
Опубликовано

По состоянию на 14 октября огромные мусорные навалы имеются практически возле каждой контейнерной площадки в городе.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 октября — «ПИК». Один из самых больших мусорных навалов размером 5 х 7 метров образовался на контейнерной площадке на перекрестке ул. Горького и пер. Астаховского.

Мой дом находится в 10 метрах от этой свалки. Окна открыть невозможно. Вонь идет и зимой, и летом. Я неоднократно обращался в администрацию города, чтобы контейнерную площадку привели в порядок: сделали бетонное основание и ограждение. Реакции — ноль. Сюда несут мусор со всей округи: и мебель, и ветки, и листву из тачек высыпают. А пару дней назад жильцы сгоревшего дома принесли сюда остатки обуглившихся вещей. Говорят, администрация разрешила. Если в ближайшее время мусор не уберут, куча вылезет на дорогу. А если мусор подожгут — сгорим все! — бьет тревогу Василий Поляков.

Причину бесхозяйственности назвал «ПИКу» замглавы администрации Каменска по ЖКХ Евгений Яковенко. Оказывается, региональный оператор в лице компании-возчика мусора ООО «ККП» обязан забирать мусор из контейнеров и с территории вокруг них площадью 2 х 2 м. Все, что свалено рядом, должен вывозить муниципалитет. Договор на эти работы с Комбинатом коммунальных предприятий закончился в августе. То есть сейчас за навалы в Каменске никто не отвечает.
Выделить деньги на расчистку навалов должна городская дума.

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Автор: 13.10.2020
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