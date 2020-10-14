Федеральная антимонопольная служба обязала администрацию города до 30 октября аннулировать карты маршрутов автобусов № 8, 8а, 9, 14, 14д, 24, 24д, выданных летом «Каменскому ПАТП», и провести их выдачу заново.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 октября — «ПИК». Такое решение ФАС приняла по результатам проверки жалобы директора ООО «АВВА-транс» Владимир Кириченко на незаконность проведения процедуры выдачи маршрутных карт 15 июля этого года.

Срок действия карт маршрутов — документов, разрешающих совершать пассажироперевозки по этим маршрутам, — закончился у ООО «АВВА-транс» 15 июля 2020 г. По закону в этот день предприятия-возчики должны были подать заявки на получение новых маршрутных карт. Однако в назначенное время заявку подало только «Каменское ПАТП». Ему и передали все маршруты, которые раньше обслуживал «АВВА-транс».

Директор ООО «АВВА-транс» Владимир Кириченко считает, что его намеренно не предупредили о дате подачи заявок. Чтобы добиться правды, он подал жалобы в прокуратуру, ФАС и Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

О том, как и когда будут заново выдавать маршрутные карты и какую пользу от этого получат пассажиры автобусов до Южного, Подскельного и Шахтерского, читайте в свежем номере газеты «ПИК».