Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У Каменского ПАТП могут забрать семь городских маршрутов

транспорт

У Каменского ПАТП могут забрать семь городских маршрутов

Виктория Костовская
Опубликовано

Федеральная антимонопольная служба обязала администрацию города до 30 октября аннулировать карты маршрутов автобусов № 8, 8а, 9, 14, 14д, 24, 24д, выданных летом «Каменскому ПАТП», и провести их выдачу заново.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 октября — «ПИК». Такое решение ФАС приняла по результатам проверки жалобы директора ООО «АВВА-транс» Владимир Кириченко на незаконность проведения процедуры выдачи маршрутных карт 15 июля этого года.
Срок действия карт маршрутов — документов, разрешающих совершать пассажироперевозки по этим маршрутам, — закончился у ООО «АВВА-транс» 15 июля 2020 г. По закону в этот день предприятия-возчики должны были подать заявки на получение новых маршрутных карт. Однако в назначенное время заявку подало только «Каменское ПАТП». Ему и передали все маршруты, которые раньше обслуживал «АВВА-транс».
Директор ООО «АВВА-транс» Владимир Кириченко считает, что его намеренно не предупредили о дате подачи заявок. Чтобы добиться правды, он подал жалобы в прокуратуру, ФАС и Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

О том, как и когда будут заново выдавать маршрутные карты и какую пользу от этого получат пассажиры автобусов до Южного, Подскельного и Шахтерского, читайте в свежем номере газеты «ПИК».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 октября
Автор: 13.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

В Донецке открывают провизорный госпиталь на 10 коек

здоровье

В Каменской ЦГБ опять новый руководитель

власть

Председателем Каменской городской думы — главой города стал Михаил Ухин

происшествия

В центре Каменска сбили косулю

происшествия

Водитель снес забор и отбойник каменской больницы и скрылся
Реклама
Вверх