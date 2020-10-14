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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На каменской набережной появится знак воинской доблести

oбщество

На каменской набережной появится знак воинской доблести

Виктория Костовская
Опубликовано

14 октября работники ООО «Гранит 2002» из Волгограда начали готовить фундамент для установки памятного знака «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 октября — «ПИК». По словам представителей ООО «Гранит 2002», работы по возведению памятного знака, его бетонирования, а затем покрытия гранитной крошкой займут более полугода.
Торжественное открытие памятного знака состоится до мая 2021 г.
Металлическую конструкцию светового фонтана, расположенного сейчас перед будущим фундаментом памятного знака, демонтируют.
Как пояснял ранее «ПИКу» и.о. главы администрации Каменска Александр Срыбный, установку памятного знака оплатит Союз работодателей Каменска.

Напомним, 25 апреля 2020 г. Указом губернатора Ростовской области В. Голубева Каменску-Шахтинскому было присвоено звание «Город воинской доблести».

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Автор: 13.10.2020
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