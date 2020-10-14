Полтора года пришлось Людмиле Рудаковой ходить по судам, чтобы добиться предоставления ей благоустроенной квартиры взамен нынешней — в аварийном доме № 63 на ул. Островского.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 октября — «ПИК». Еще в 2014 году был признан этот дом барачного типа (бывший городской роддом) аварийным и подлежащим сносу, а процедуру расселения администрация города начала только в конце 2018-го.

Жильцам, проживавшим в муниципальных квартирах, обещали дать другое жилье, а приватизировавшим свои квадраты предлагали денежную компенсацию и… выселиться из дома. Однако отметим одну особенность: выплачивать городские власти были готовы только за жилые комнаты, а за кухню, туалет, коридоры и т.д. — без учета доли каждого из собственников в общедомовом имуществе.

25 собственников из 26 согласились на такие условия. У многих из них, помимо комнаты в аварийном доме, было другое жилье, и эти деньги стали для них дополнительной финансовой подушкой.

Не согласилась на компенсацию одна Людмила Рудакова. За ее 12-метровую комнату ей полагалось 468 тыс. руб. Этих денег хватило бы разве что на дом без газа где-нибудь на окраине Каменского района. Взять кредит или заработать дополнительные средства женщина не могла в силу преклонного возраста и серьезной болезни.

По закону* она имела право выбора: либо деньги, либо благоустроенную квартиру. Чтобы добиться предоставления жилья, женщина пошла в суд. Юридическую помощь ей оказывала адвокат Адвокатской конторы Каменска РОКА им. Д.П. Баранова Екатерина Гапонова.

Доказывать свое право на квартиру, соответствующую всем требованиям, в суде Л. Рудаковой пришлось три раза. Два решения в пользу женщины вынес Каменский районный суд, третье — Ростовский областной. Согласно судебному решению, администрация обязана предоставить ей благоустроенную квартиру, причем в черте Каменска как населенного пункта, а не в мкр. Заводском, входящем в муниципальное образование Каменска-Шахтинского.

Тем не менее адвокат Е. Гапонова, защищавшая Л. Рудакову в суде, считает, что праздновать победу еще рано.

Я рада, что суды с нами согласились – и насчет того, что квартира не отвечает требованиям, и на счет того, что она на машзаводе. Теперь предстоит дождаться предоставления достойного жилья моей доверительнице. Более двух недель назад я передала в службу судебных приставов заявление о возобновлении исполнительного производства. Решение до настоящего времени не исполнено.

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