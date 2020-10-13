Авария произошла в третьем часу дня 13 октября на ул. Ленина.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 октября — «ПИК». Водитель «Тойоты», двигавшийся по ул. Ленина со стороны пер. Крупской, столкнулся с легковушкой «Рено», выезжавшей из-за припаркованного на обочине «КамАЗа». Судя по повреждениям, продолжить движение самостоятельно водитель «Рено» уже не мог — от удара у автомобиля вывернулось правое переднее колесо.

Кстати, этот грузовик «засветился» в рубрике нашей газеты «СМС в редакцию» (в «ПИКе» от 14 октября). Читатели пожаловались, что брошенная на обочине машина занимает половину проезжей части, тем самым закрывая обзор.

Редакция готова уже была передать жалобу в местное отделение ГИБДД, однако необходимость тут же отпала — сотрудников инспекции этот случай на дороге сам привел. Теперь, надеемся, хозяина разыщут, и грузовик больше никому не помешает.