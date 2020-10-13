В инфекционном отделении ЦГБ Донецка закончились койки для пациентов с симптомами ОРВИ, но без диагноза «ковид», которым требуется лечение. Дополнительные места им предоставят на базе поликлиники № 2. При этом официальная статистика о количестве заболевших по городам области закрыта для прессы с 7 октября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 октября – «ПИК». Самую «свежую» статистику заболевших ковидом и выздоровевших в Донецке городской оперативный штаб в последний раз приводил 2 октября. На сегодня, как сообщили в администрации, «точной информации пока нет». Между тем население активно муссирует слухи о переполнении местной больницы пациентами с симптомами ОРВИ, температурой, а также невозможности дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, нехватке лекарств.

По данным нашего собственного источника, инфекционное отделение ЦГБ Донецка на 25 коек заполнено, поэтому на базе поликлиники в пос. ЦОФ развернут провизорный госпиталь на 10 коек. Там будут долечиваться указанные пациенты. Дончан с подтвержденным ковидом сразу после получения положительного теста распределяют по лечебным учреждениям области.

Кроме того, медики отмечают высокий рост инфицирования дончан, и вахтовики уже давно не при чем — коронавирус получают люди, общаясь друг с другом, собираясь компаниями, при этом не пользуясь лицевыми масками. Основная возрастная категория инфицированных — горожане старше 50 лет. Фиксируется и рост смертности. «ПИК» ожидает цифры официальной статистики от городского оперативного штаба.

К слову, ресурсники переходят на удаленный прием населения. Причина — ухудшение ситуации по заболеваемости COVID-19.

Соответствующие объявления размещены в соцсетях от имени замглавы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи В. Попова.

Сообщается, что «прием граждан Донецким районом электросетей временно будет проводиться по тел. 2-00-44 и по электронной почте [email protected], [email protected]».

Аналогичные контакты для Донецкого района тепловых сетей — тел. 2-04-34, [email protected]