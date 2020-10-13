По данным городского оперштаба, руководством ЦГБ Донецка ввиду пандемии коронавируса принято решение об ограничении работы поликлиники с пациентами. Запись к докторам будут вести по телефону.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 октября – «ПИК». Ситуация вызвана сложной обстановкой по коронавирусу, уточняют в мэрии, однако по-прежнему цифр реальной статистики заболеваемости в городе в октябре не называют. «Больных попросту некому принимать – более 15% сотрудников болеют», – цитирует слова главврача Н. Сосны оперштаб.

— Очень много жалоб от дончан на очереди в поликлиниках, я объясняю это тем, что медицинские специалисты загружены, — поясняет главврач. — Запись на прием в поликлинике № 1 проводится по телефонам:

8 (939) 788-31-08

8 (939) 788-61-08

8 (86368) 2-50-77

8 (928) 186-90-92

Судя по информации в соцсетях города, заболевшие ОРВИ и коронавирусом были зарегистрированы в ряде школ, в администрации Донецка, других учреждениях.

Отсутствие четких данных о количестве инфицированных и смертности в Донецке официальные лица объясняют необходимостью регистрации всех фактов на областном уровне – во избежание разночтений в сводках. Однако и область все данные по ковиду закрыла – в отличие от других регионов.