анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 42-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Каменску наконец выбрали главу. Выждав месяц после выборов и преодолев политический скандал местного значения, депутаты городской думы избрали главу города — председателя городской думы и его заместителя. Теперь они могут начать думать о бюджете, зимних проблемах и предстоящих выборах сити-менеджера »2
- Пассажирские маршруты снова разыграют. ФАС отреагировала на жалобу ООО «АВВА-транс», которого отстранили от перевозки пассажиров. /2-3
- В центре Каменска сбили косулю. Как могло произойти, что чудом оказавшееся на улице города лесное парнокопытное попало под колеса автомобиля? /3
- Каменчанка выиграла суд у администрации города. Из аварийного дома чиновники хотели переселить ее в дворницкую. /8
- Коронавирус в Каменске растет и растет. Вторая волна пандемии накрыла и наш город. Что делать, куда бежать, кому звонить, как себя вести. /3, 7
- Городская свалка горела и тлела. Больше недели потребовалось Комбинату коммунальных предприятий, чтобы ликвидировать возгорание и тление мусора на городском полигоне отходов. /6
- Понтон остается в подвешенном состоянии. Каменским районным судом назначена дата первого заседания по делу «казачьей переправы». Администрация города требует от владельцев убрать ее. /9
- Мы несем, а вы разгребайте. Новый порядок платы за мусор жителями многоэтажек никак не повлиял на качество уборки контейнерных площадок. Тариф вырос, а чище не стало. Где зарыт источник проблемы, разбирался «ПИК». /10, 11
- Как в Станице не остаться при свечах. Одинокая женщина из Старой Станицы больше недели жила без света и воды. Чтобы добиться восстановления коммунальных благ, ей пришлось стучаться не в одни официальные двери. /16
- Минус десять в торговле Каменска. Бизнес с ужасом вступает во вторую волну коронавируса. Кто уже пошатнулся — продавцы одежды и обуви. /21
- Не ремонт творим, а настроение. Как не испортить интерьер любимого дома /24, 25