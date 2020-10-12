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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске офис «ТНС-энерго» закроют на три дня

ЖКХ

В Каменске офис «ТНС-энерго» закроют на три дня

Виктория Костовская
Опубликовано

С 13 по 19 октября в офисе ПАО «ТНС-энерго» на ул. Щаденко, 48 приема посетителей не будет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 октября — «ПИК». Центр закроют на санитарную обработку в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом.
В это время передавать показания можно будет следующим образом:

  • в личном кабинете «ТНС-энерго»
  • по СМС: на номер: 8779 для абонентов сети «Билайн», на номер: 8(903) 767-20-75 для других операторов (номер лицевого счета — звездочка — показания счетчика. Пример: 1102007544*7005).

По другим вопросам жителям Каменска и Каменского района, в том числе по поводу замены приборов учета, техприсоединения, следует обращаться по телефонам:

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Автор: 06.10.2020
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