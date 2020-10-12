ЖКХ
В Каменске офис «ТНС-энерго» закроют на три дня
С 13 по 19 октября в офисе ПАО «ТНС-энерго» на ул. Щаденко, 48 приема посетителей не будет.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 октября — «ПИК». Центр закроют на санитарную обработку в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом.
В это время передавать показания можно будет следующим образом:
- в личном кабинете «ТНС-энерго»
- по СМС: на номер: 8779 для абонентов сети «Билайн», на номер: 8(903) 767-20-75 для других операторов (номер лицевого счета — звездочка — показания счетчика. Пример: 1102007544*7005).
По другим вопросам жителям Каменска и Каменского района, в том числе по поводу замены приборов учета, техприсоединения, следует обращаться по телефонам:
- 8 (863) 307-73-03 (горячая линия)
- 8 (800) 775-22-61
- 8 (86365) 4-60-28
- 8 (86365) 3-46-27
- 8-989-520-79-13, 8-989-520-79-01 (для частных клиентов)
- 8-988-531-12-46 (для юридических лиц).