С 13 по 19 октября в офисе ПАО «ТНС-энерго» на ул. Щаденко, 48 приема посетителей не будет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 октября — «ПИК». Центр закроют на санитарную обработку в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом.

В это время передавать показания можно будет следующим образом:

в личном кабинете «ТНС-энерго»

по СМС: на номер: 8779 для абонентов сети «Билайн», на номер: 8(903) 767-20-75 для других операторов (номер лицевого счета — звездочка — показания счетчика. Пример: 1102007544*7005).

По другим вопросам жителям Каменска и Каменского района, в том числе по поводу замены приборов учета, техприсоединения, следует обращаться по телефонам: