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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Следственный комитет примет обманутых дольщиков

власть

Следственный комитет примет обманутых дольщиков

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Горячая линия СК будет работать для жителей Каменска, Донецка и Каменского района весь день 13 октября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 октября — «ПИК». Следственный отдел по городу Донецку следственного управления СК РФ по Ростовской области проведет прием граждан по вопросам нарушения прав и законных интересов граждан (участников долевого строительства) в телефонном режиме 13 октября с 9.00 до 18.00. Для записи на личный прием необходимо обращаться по тел.: 7-02-04.

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Автор: 06.10.2020
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