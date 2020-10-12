12 октября путем открытого голосования депутаты городской думы избрали, наконец, председателя и его заместителя.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 октября — «ПИК». На заседании присутствовали 17 народных избранников из 20. На должность председателя думы были предложены две кандидатуры — Михаил Ухин от «Единой России» и Иван Жадан от КПРФ. В итоге большинство депутатов предпочтение отдали директору ЦСО М. Ухину. Из рук старейшего депутата Игоря Деева он получил символ власти в виде двуглавого орла с гербом Каменска и зачитал слова присяги на должность.

На должность заместителя председателя городской думы претендовали Юрий Ротарь от КПРФ, Евгений Батраков от «Справедливой России» и Сергей Мерецкий от «Коммунистов России». Проголосовали за С. Мерецкого.

Напомним, 7 октября запланированное первое заседание городской думы было сорвано из-за отсутствия кворума и недопонимания между представителями четырех партий.