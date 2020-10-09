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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске топить начнут через неделю

ЖКХ

В Каменске топить начнут через неделю

В Каменске топить начнут через неделю

Виктория Костовская
Опубликовано

На 15 октября намечен запуск систем отопления в социально значимых учреждениях Каменска, сообщил «ПИКу» замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября — «ПИК». Что касается многоквартирных домов и прочих организаций города, то там начнут заполнять систему отопления горячей водой после того, как среднесуточная уличная температура продержится на отметке ниже +8 градусов в течение пяти суток.
Раньше будут запускать тепло в многоквартирные дома на основании заявок от УК и ТСЖ, но только в том случае, если будет возможность начать отапливать один дом, а не всю округу.
На данный момент в большинстве многоквартирных домах Каменска, мкр. Заводского и Лиховского системы отопления прошли проверку и опрессовку.

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Автор: 06.10.2020
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