На 15 октября намечен запуск систем отопления в социально значимых учреждениях Каменска, сообщил «ПИКу» замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября — «ПИК». Что касается многоквартирных домов и прочих организаций города, то там начнут заполнять систему отопления горячей водой после того, как среднесуточная уличная температура продержится на отметке ниже +8 градусов в течение пяти суток.

Раньше будут запускать тепло в многоквартирные дома на основании заявок от УК и ТСЖ, но только в том случае, если будет возможность начать отапливать один дом, а не всю округу.

На данный момент в большинстве многоквартирных домах Каменска, мкр. Заводского и Лиховского системы отопления прошли проверку и опрессовку.