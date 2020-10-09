9 октября ряд региональных СМИ опубликовал ложные данные о том, что город окутан ядовитыми парами.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября – «ПИК». 8 октября на сайте администрации Каменска была опубликована информация о том, что «после возгорания травяной растительности специалистами филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» были проведены замеры проб атмосферного воздуха в районе магазина «Май». Там же утверждалось, что в пробах воздуха было обнаружено превышение содержания двуокиси серы*. Новость подхватили и распространили региональные СМИ. Ясность внесла начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Каменске Валентина Тыквинская. Она пояснила «ПИКу», что информация о содержании в воздухе двуокиси серы устаревшая. Замеры проводились еще 30 сентября, когда в черте города возникли очаги возгорания. Уже на следующий день, 1 октября, пробы атмосферного воздуха показали норму.

Примечательно, что «Памятка населению по действиям при задымлении и смоге», из-за которой и разгорелся сыр-бор на региональном уровне, была удалена с сайта администрации.

*Диоксид серы – газ без цвета и резким запахом разгорающейся спички. Является одной из основных причин высокой заболеваемости и смертности во всем мире, связанных с загрязнением воздуха. По данным ВОЗ, воздействие диоксида серы в концентрациях выше предельно допустимых может приводить к существенному увеличению различных болезней дыхательных путей.