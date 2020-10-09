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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Премьера депутатов каменской думы состоится в понедельник

власть

Премьера депутатов каменской думы состоится в понедельник

Валентина Лагутина
Опубликовано

На 12 октября 10.00 назначено первое заседание избранных депутатов городской думы. Уже во второй раз.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября — «ПИК». На повестке дня два вопроса — избрание председателя городской думы — главы города и его заместителя. Если заседание опять не состоится, депутаты могут лишиться своих мандатов, так и не поработав в думе седьмого созыва.
Напомним, 7 октября депутаты от «Справедливой России» и КПРФ бойкотировали заседание, обосновав свой поступок тем, что «идет полнейшая дискриминация со стороны фракции единороссов в городской думе». Из 20 депутатов присутствовали на заседании лишь 12, кворума для его проведения не было, поэтому оно признано не состоявшимся.
Договорятся ли между собой народные избранники от четырех партий, читайте в «ПИКе» от 14 октября.

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Автор: 06.10.2020
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