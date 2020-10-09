Асоциальные граждане регулярно посещают свалку, нередко сами поджигают мусор, чтобы найти там что-нибудь металлическое. А потом мусор долго еще тлеет и дымит.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября — «ПИК». Как рассказал замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко в ходе брифинга для СМИ 9 октября, в настоящее время открытого огня на полигоне нет, мусор лишь тлеет, а все такие участки Комбинат коммунальных предприятий пересыпает грунтом.

Прокомментировал ситуацию и директор Комбината коммунальных предприятий Валерий Лощилов:

— Вся территория свалки занимает около 22 га, из них 7,5 га арендует ККП. Здесь и производится организованное складирование мусора. Возгорание было этой ночью на соседней, не обслуживаемой территории свалки. Туда годами свозился бытовой мусор, ветки и д.т. “левым способом”. Его надо не тушить, а отсыпать. Сейчас мы отсыпаем свою территорию. В дальнейшем мы готовы пойти навстречу городским властям и отсыпать еще и дикую свалку.