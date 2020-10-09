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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Названы причины возгорания городской свалки в Каменске

Фото: vk.com/overhear_vkamenske

происшествия

Названы причины возгорания городской свалки в Каменске

Виктория Костовская
Опубликовано

Асоциальные граждане регулярно посещают свалку, нередко сами поджигают мусор, чтобы найти там что-нибудь металлическое. А потом мусор долго еще тлеет и дымит. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября — «ПИК». Как рассказал замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко в ходе брифинга для СМИ 9 октября, в настоящее время открытого огня на полигоне нет, мусор лишь тлеет, а все такие участки Комбинат коммунальных предприятий пересыпает грунтом.

Прокомментировал ситуацию и директор Комбината коммунальных предприятий Валерий Лощилов:

— Вся территория свалки занимает около 22 га, из них 7,5 га арендует ККП. Здесь и производится организованное складирование мусора. Возгорание было этой ночью на соседней, не обслуживаемой территории свалки. Туда годами свозился бытовой мусор, ветки и д.т. “левым способом”. Его надо не тушить, а отсыпать. Сейчас мы отсыпаем свою территорию. В дальнейшем мы готовы пойти навстречу городским властям и отсыпать еще и дикую свалку.

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Автор: 06.10.2020
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