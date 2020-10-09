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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Гости города дали оценку каменской набережной

ЖКХ

Гости города дали оценку каменской набережной

Виктория Костовская
Опубликовано

Нелестную оценку набережная получила из-за недостатка тротуарной плитки возле скамейки, что ближе к зданию Сбербанка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 октября — «ПИК». В своем письме в редакцию «ПИКа» бывшая каменчанка С. Сибелева, приехавшая в гости к родителям, написала: 

«Пять лет не была в Каменске. Пошли мы погулять на набережную. Все здесь хорошо: и клумбы красивые, и плитка уложена. Но это только в той части, что ближе к реке. А вот в начале аллеи — какая-то безнадега:
скамейки ободранные, изуродованные, а перед самой разбитой — грязь вместо тротуарной плитки. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что плитки здесь не стало не вчера — травой давно поросло. Разве не стыдно местным властям за ТАКОЕ лицо города?»

Надеемся, что отдел ЖКХ администрации учтет это замечание и включит ремонт тротуара на этом участке в перечень работ по подготовке набережной к городским праздникам.
Пока же за недоработку в благоустройстве города отделу ЖКХ вручаем очередную «Поганую метлу».

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Автор: 06.10.2020
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