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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Прием плановых больных в поликлиниках Каменска не отменяли

здоровье

Прием плановых больных в поликлиниках Каменска не отменяли

Прием плановых больных в поликлиниках Каменска не отменяли

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Выписка льготных рецептов производится дистанционно по телефонам регистратуры: 4-50-81, 4-50-82, 4-50-83, 4-51-25, 4-51-27. Звонить после 11.00. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 октября – «ПИК». С 6 октября в соцсетях распространилось фото объявления, в котором говорится о том, что в поликлинике ЦГБ якобы прекращено оказание плановой медицинской помощи и на прием будут допускаться только пациенты с признаками ОРВИ, высоким артериальным давлением и травмами. 

И.о. главного врача ЦГБ Александр Некрасов опроверг эту информацию и добавил, что прием плановых больных по-прежнему ведется в штатном режиме, его никто не отменял. Пациентам рекомендовано обращаться в поликлинику после 11.00. В ГБ № 1 и ГП № 1 прием плановых больных также продолжается.

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Автор: 06.10.2020
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