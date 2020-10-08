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КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 октября – «ПИК». С 6 октября в соцсетях распространилось фото объявления, в котором говорится о том, что в поликлинике ЦГБ якобы прекращено оказание плановой медицинской помощи и на прием будут допускаться только пациенты с признаками ОРВИ, высоким артериальным давлением и травмами.

И.о. главного врача ЦГБ Александр Некрасов опроверг эту информацию и добавил, что прием плановых больных по-прежнему ведется в штатном режиме, его никто не отменял. Пациентам рекомендовано обращаться в поликлинику после 11.00. В ГБ № 1 и ГП № 1 прием плановых больных также продолжается.